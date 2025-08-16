Cayeron con droga, armas y autos robados tras 28 allanamientos en Salta

En distintos barrios de la provincia, la Policía de Salta desplegó operativos simultáneos que se tradujeron en 28 allanamientos, la recuperación de 22 vehículos robados y el secuestro de celulares, herramientas y electrodomésticos vinculados a causas judiciales. La acción preventiva también permitió detectar un arsenal ilegal compuesto por un arma de fuego, cuatro armas blancas y una docena de cartuchos de distintos calibres.

Durante los allanamientos, se logró recuperar 22 vehículos, entre autos, motocicletas y camiones, varios de ellos con pedido de secuestro vigente. Además, se incautaron 16 celulares, herramientas, electrodomésticos y autopartes, elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada o que estaban vinculados a investigaciones judiciales en curso.

El trabajo preventivo permitió también el secuestro de un arma de fuego, cuatro armas blancas y 12 cartuchos de distintos calibres, todos sin la documentación correspondiente, lo que refuerza las sospechas de su uso en actividades delictivas.

En paralelo, la Dirección General de Drogas Peligrosas intervino en diversos operativos y logró incautar más de 500 dosis de marihuana y cocaína, destinadas presuntamente al narcomenudeo en distintos barrios de la capital y el interior.

Desde la fuerza provincial destacaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir la inseguridad y el narcotráfico, combinando investigaciones judiciales, patrullajes preventivos y el aporte de denuncias ciudadanas.

“Cada intervención significa un paso más en la recuperación de la tranquilidad de los barrios”, aseguraron fuentes policiales al cerrar una semana de intensos operativos.