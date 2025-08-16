VIDEO Cerrillos: una agente paró el tránsito para que “La Negra” Mercedes, la perrita del pueblo, cruce la avenida

En el corazón de Cerrillos, una escena cotidiana se transformó en un emotivo episodio que rápidamente se ganó el afecto de los vecinos. Durante la tarde-noche del viernes, la agente de tránsito Georgina Contreras apostada en la avenida principal detuvo por unos instantes la circulación de vehículos para que “La Negra” Mercedes, una perrita callejera muy conocida en la zona, pudiera atravesar la calzada con total seguridad.

El hecho ocurrió frente a la plaza Serapio Gallegos, lugar donde el animalito suele pasar sus días acompañada de transeúntes y comerciantes que la reconocen como parte de la identidad del pueblo. Lo curioso, y lo que más llamó la atención, es que la perrita, ya habituada a moverse por la zona, se encaminó directamente hacia la senda peatonal, como si entendiera perfectamente las reglas viales que respetan los vecinos. El video fue subido a las redes por el inspector Ignacio Sánchez.

Una perrita con historia

“La Negra” Mercedes no es una perrita cualquiera. Desde hace años recorre las calles de Cerrillos y se ha convertido en un símbolo de ternura y resiliencia. Los vecinos aseguran que siempre está en la plaza, acompañando con su mirada tranquila a quienes descansan en los bancos, al grupo de jubilados que suele reunirse detrás de la parada de colectivo, o juegan con sus hijos. Muchos la alimentan y le brindan cuidados básicos, por lo que se la considera parte de la comunidad.

El viernes, sin embargo, fue la primera vez que su cruce por la avenida fue registrado y se volvió noticia. El gesto de la agente de tránsito, que con una sonrisa levantó la mano para detener los vehículos, generó una escena cargada de humanidad. Automovilistas y peatones observaron con simpatía cómo el animalito avanzaba con paso sereno hasta llegar a la vereda opuesta.

La imagen corrió rápidamente por las redes sociales y los comentarios no tardaron en multiplicarse. Vecinos de Cerrillos destacaron el accionar de la agente y el respeto de los automovilistas, que sin dudar acataron la indicación. “En un mundo donde las noticias suelen estar cargadas de violencia, estos pequeños gestos nos devuelven la esperanza”, escribió una vecina en su cuenta de Facebook.

Otros recordaron que “La Negra” Mercedes es un emblema silencioso del pueblo. “Ella nos enseña lo que significa convivir, estar siempre presente sin molestar, con humildad y nobleza. Y lo que hizo la agente demuestra que todavía hay sensibilidad en medio del ruido cotidiano”, señaló otro vecino.

Más que una anécdota

Lo sucedido en Cerrillos va más allá de una simple anécdota. La escena refleja un compromiso tanto con la seguridad vial como con el respeto por la vida animal. En tiempos en que los perros callejeros suelen ser ignorados o maltratados, la historia de “La Negra” Mercedes representa un recordatorio de que cada ser merece cuidado y consideración.

La comunidad, orgullosa de su perrita más famosa, no duda en decir que “La Negra” ya es parte de la familia. Y gracias al gesto de una agente de tránsito, ahora también quedó grabada en la memoria colectiva como protagonista de una de esas pequeñas historias que hacen grande a un pueblo.