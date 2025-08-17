Dúo Joben se destaca para fusionar el folclore tradicional con un estilo fresco y moderno

Joben es un talentoso dúo folclórico salteño, formado por Joaquín Sánchez y Benjamín Assennato. Su nombre es la unión de las primeras sílabas de sus nombres. El dúo se ha destacado por su capacidad de fusionar el folclore tradicional con un estilo fresco y moderno, que atrae tanto a los amantes del género como a nuevas generaciones.

"A partir del 2020 comenzamos presentándonos en el Festival de la Tradición Calchaquí", dijeron los jóvenes salteños.

El dúo ganó gran visibilidad tras su participación en el reality televisivo La Voz Argentina. Han demostrado ser artistas muy activos en la escena folclórica, apareciendo sus figuras en importantes festivales, como la Serenata a Cafayate, Festimiel, Festi Güemes, Festival del Tomate, Estadio Delmi y el Pre-Cosquín. Su carrera también se ha enriquecido al compartir escenario con grandes figuras del folclore, lo que resalta su creciente reconocimiento en el medio. Entre estos artistas se encuentran: Abel Pintos, Bruno Arias, Lázaro Caballero, Christian Herrera, Micaela Chauque, y muchos más.

Con Christian Herrera

Además, han colaborado con otros artistas, como el cantante Christian Herrera, lo que muestra su interés en la experimentación y el trabajo en conjunto.

En su discografía, Joben lanzó en 2025 el tema "Salta en la piel", una canción que rinde homenaje a sus raíces salteñas. Actualmente, el dúo se encuentra trabajando en la producción de su primer material discográfico completo.

En lo que resta del mes de agosto, estarán en lugares tradicionales de nuestra provincia como: Museo del Instrumento, Hotel Salta, Boliche Balderrama, Peña El Bagual, y más. Es loable ver el crecimiento de nuestro folclore siempre sin perder la autenticidad de la tradición cultural de nuestra provincia.

Dúo Joben viene atravesando un momento ideal, fueron varios los halagos y distinciones que reflejaron los últimos meses, paso a paso van encontrando un pequeño espacio en el circuito folclórico.

"No bajaremos los brazos"

"La verdad que venimos con el pie derecho, y logramos algunos premios que nos motivan a seguir apostando con trabajo, esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Tuvimos el honor de participar en algunos festivales, y compartir escenario con grandes referentes de nuestro folclore. El camino no es nada fácil, pero estamos enchufados para afrontar todos los desafíos que se atraviesen en el camino. No tenemos fecha de vencimiento, y eso nos permite avanzar lentamente, con una base bien fortalecida. No bajaremos los brazos hasta imponer nuestro estilo, queremos alcanzar una excelente comunión con la gente, que recuerde que Dúo Joben no paso desapercibido", dijeron al unísono Benjamín Assennato y Joaquín Sánchez, integrantes del mencionado dúo.

"Se pensó ese nombre artístico porque nos representa de una forma directa al combinar las primeras sílabas de nuestros nombres Jo (Joaquín) y Ben (Benjamín).

Nos conocimos por redes sociales, nos juntamos y coincidimos en muchos aspectos, tanto musicales como de la vida en general. Posteriormente, de modo informal, tocamos en algunos bares de la provincia y luego decidimos empezar con este proyecto musical", comentó Assennato.

"En la cuarentena, conocimos a través de las redes sociales, a los chicos del dúo Sant 2, de Buenos Aires. Grabamos juntos el tema La soñé, de autoría del notable compositor salteño Daniel Cuevas", dijo a su turno Sánchez.