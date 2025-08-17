Jorge Capitanich lidera la boleta de Fuerza Patria en Chaco

El peronismo chaqueño anunció que el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich será quién encabece la lista de unidad de Fuerza Patria en esa provincia para las elecciones del 26 de octubre. El ex jefe de Gabinete será candidato a senador y estará acompañado por Magda Ayala; mientras que el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce encabezará la de diputados nacionales junto con Julieta Campo, "Juanchi" García y Luisina Lita.

Según indicaron fuentes partidarias, los candidatos de Fuerza Patria Chaco fueron designados por "unanimidad" en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista.

"Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria", aseguró Capitanich al hacer uso de la palabra y mencionar que "con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores".

Además de elegir a los postulantes para las elecciones legislativas nacionales, el Congreso del PJ chaqueño definió en Presidencia de la Plaza "ampliar" el Consejo partidario luego de las elecciones internas de noviembre para lograr una "mayor amplitud y representatividad de cara al 2027".

También se aprobó la conformación de un "consejo de notables" que estará integrado por ex presidentes del PJ provincial.

En tanto, se avanzará de manera "determinante en una reforma de la constitución partidaria".