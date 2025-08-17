¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

Las exportaciones mineras de Salta crecieron 55,5%

Superaron los US$238 millones entre enero y julio y ya explican más de la mitad de las ventas al exterior de la provincia.
Domingo, 17 de agosto de 2025 01:16
Las exportaciones mineras de Salta registraron un fuerte avance en 2025. De acuerdo al último informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en enero–julio la provincia acumuló US$238 millones en ventas externas del rubro, con un crecimiento interanual de 55,5%. En el mismo período, la minería representó el 53,9% de todas las exportaciones salteñas, mientras que en julio su incidencia sobre el total provincial fue del 32,9%.

El desempeño local estuvo impulsado por el oro, en un contexto de precios internacionales altos y por la producción de Lindero, el yacimiento aurífero de la provincia.

En el NOA

En los distritos mineros del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta), las exportaciones mineras sumaron US$129 millones en julio (un crecimiento de 42,5% interanual) y US$888 millones en enero-julio (33,1% más que en igual período de 2024). En esa subregión, la minería explicó el 56,2% de las ventas externas en julio y el 72,8% en el acumulado de siete meses. En el desglose por producto, el litio concentró el 49,0%, el oro el 22,5% y la plata el 22,0%.

Dentro del grupo de provincias mineras, los mismos reportes muestran que cinco jurisdicciones -Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca- explicaron el 98,0% de las exportaciones mineras en julio y el 98,4% en el acumulado enero-julio. En ese conjunto, la incidencia de la minería sobre el total exportado provincial en enero-julio fue del 92,6% en Catamarca, 86,7% en San Juan, 82,9% en Santa Cruz, 80,5% en Jujuy y 53,9% en Salta.

Como referencia, Santa Cruz exportó US$1.148 millones en minerales en enero-julio (un crecimiento de 26,3% interanual) y US$194 millones en julio (48,5% más que un año antes), con canasta casi enteramente metalífera. San Juan totalizó US$1.072 millones en siete meses (87,6% más interanual) y US$107 millones en julio (206,7% de crecimiento), traccionado por el oro.

Panorama nacional

A nivel país, las exportaciones mineras alcanzaron en julio US$438 millones, lo que representó un aumento interanual de 67,3%. En el acumulado de enero a julio, el total ascendió a US$3.157 millones, con un crecimiento interanual de 44,4%. Ese monto equivalió al 6,2% de las exportaciones totales argentinas en julio y al 6,7% en los primeros siete meses del año. Además, el acumulado de 2025 se ubicó un 50,2% por encima del promedio de 2010-2024 para el mismo período, constituyendo el mayor nivel histórico, por encima del registro de 2011 (US$2.738 millones).

La composición de las ventas externas mostró un claro predominio de los minerales metalíferos, que sumaron US$2.623 millones entre enero y julio, un aumento interanual de 47,8% y el 83,1% del total. Dentro de este grupo, el oro aportó US$2.221 millones (70% del total exportado) y la plata US$361 millones (11%). Por su parte, el litio alcanzó US$435 millones, creciendo un 34,4% interanual y representando el 13,8% de las exportaciones mineras, con un incremento de 59,7% en volúmenes exportados.

 

