Día del Niño en Salta: Teleférico gratis, juegos y diversión en el Parque San Martín



Salta vivió este domingo 17 de agosto una jornada especial por el Día del Niño. Desde temprano, el Parque San Martín se llenó de risas, juegos y familias que aprovecharon el acceso gratuito al teleférico para menores de hasta 12 años, uno de los atractivos más elegidos de la ciudad.

Niños y adultos disfrutaron de pintacaritas, shows con payasos y distintas actividades recreativas. Entre los asistentes, Camil, del barrio Cerámica, explicó: "Llegamos a las 10 y vamos a pasar toda la mañana en el cerro. Primero vamos a visitar y después a comer un asado". Su hermana Teresa agregó que su plan era "ir al cerro y después comer, ¡uy que rico!", mientras esperaba su turno para el pintacarita.

La celebración también recibió turistas de otras provincias. Susana, de Neuquén, que llegó hace tres días, compartió su alegría junto a sus nietos: "Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a pasar el Día del Niño con todos los nietos y la familia. El plan es disfrutar y pasear".

Marcos, acompañado de su bebé Teorela, de apenas tres meses, destacó: "La bebé se porta de 10, se bancó todo. La verdad es muy lindo todo". Nicole, una pequeña salteña, contó emocionada que le habían regalado un campeón, mientras que Maite, de cinco años, mostró orgullosa su pintacarita y sus nuevos lentes: "¡Mirá qué bonita me hicieron!"

Durante toda la mañana, el teleférico y los juegos del parque fueron el epicentro de la diversión. Los niños pudieron sacarse fotos con personajes, recorrer el cerro y participar de los sorteos y actividades organizadas por la policía provincial y distintas fundaciones. Gloria, operadora comunitaria de la Comisaría Octava, explicó que la jornada estaba abierta a todos los niños y familias que quisieran acercarse, garantizando seguridad y diversión: "Cualquier niño puede venir a participar y jugar, es abierto a todo el público en general".

Además, los asistentes disfrutaron de comidas típicas y de momentos de encuentro familiar, mientras se vivían shows y entregas de regalos. La jornada fue un recordatorio de la importancia de dedicar tiempo a los más pequeños, compartir juegos y generar recuerdos inolvidables.

El Parque San Martín se convirtió en un espacio de encuentro y diversión, donde la alegría de los niños fue la verdadera protagonista del Día del Niño en Salta.Las actividades continuarán durante toda la tarde.