Juventud Antoniana
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
homenaje al general san martín
Fentanilo contaminado
Cuidado del Medio Ambiente
Juventud Antoniana
Día del Niño
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
homenaje al general san martín
Fentanilo contaminado
Cuidado del Medio Ambiente
Juventud Antoniana

Deportes

VIDEOS. Juventud Antoniana vs San Martín de Formosa, EN VIVO: el santo empata en el Martearena, seguílo minuto a minuto

El “Santo” salteño llega con la obligación de recuperar terreno tras un arranque irregular en esta fase: disputó tres partidos, ganó solo uno y perdió dos, ambos como visitante.
Domingo, 17 de agosto de 2025 17:19
Mateo Mamaní remata y marca el 1 a 0 para Juventud Antoniana. Foto: Pablo Yapura
Juventud Antoniana empata con San Martín de Formosa 1 a 1 en un duelo clave por la quinta fecha de la zona B del nonagonal del Torneo Federal A 2025.

El santo se puso en ventaja a los 13 minutos del segundo tiempo, con un gran remate del delantero Matero Mamaní. Pero la visita consiguió la igualdad por intermedio de Mauro Siergiejuk a los 23.

 

 
 

En la primera etapa, el encuentro fue equilibrado, con más lucha que juego, y con pocas situaciones claras de gol.

La tendencia no cambió en el arranque del complemento, pero al menos Martín Esparza se animó a probar de larga distancia para poner a prueba al arquero visitante.

Fotos: Pablo Yapura

En la siguiente acción ofensiva, Juventud encontró la apertura del marcador a los 13 minutos, luego un gran pase de Berizvosky que dejó a Mamaní mano a mano con el arquero, y el delantero definió con una mediavuelta.

Foto: Pablo Yapura

La alegría antoniana no duró mucho ya que San Martín fue en busca del empate y lo consiguió con su goleador, Mauro Siergiejuk, a los 23 minutos.

En desarrollo...

El santo formó desde el inicio con: Matías Montero; Andrés Berizvosky, Julio López, Dardo Torres y Luciano Viano; Nicolás González, Maximiliano Vargas, Martín Esparza y Johnjailer Palacios; Mateo Mamaní y Juan Franzoni.

La previa de Juventud Antoniana vs. San Martín (F)

El “Santo” salteño llega con la obligación de recuperar terreno tras un arranque irregular en esta fase: disputó tres partidos, ganó solo uno y perdió dos, ambos como visitante. Ahora tiene la gran chance de hacerse fuerte en casa frente a un rival que llega afilado y ubicado en la zona alta de la tabla.

San Martín de Formosa comparte el segundo puesto del grupo junto a Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de La Banda, todos con 7 puntos. El equipo visitante busca sumar nuevamente para no perderle pisada al líder.

 

