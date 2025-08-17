VIDEOS. Juventud Antoniana vs San Martín de Formosa, EN VIVO: el santo empata en el Martearena, seguílo minuto a minuto

Juventud Antoniana empata con San Martín de Formosa 1 a 1 en un duelo clave por la quinta fecha de la zona B del nonagonal del Torneo Federal A 2025.

El santo se puso en ventaja a los 13 minutos del segundo tiempo, con un gran remate del delantero Matero Mamaní. Pero la visita consiguió la igualdad por intermedio de Mauro Siergiejuk a los 23.

En la primera etapa, el encuentro fue equilibrado, con más lucha que juego, y con pocas situaciones claras de gol.

La tendencia no cambió en el arranque del complemento, pero al menos Martín Esparza se animó a probar de larga distancia para poner a prueba al arquero visitante.

Fotos: Pablo Yapura

En la siguiente acción ofensiva, Juventud encontró la apertura del marcador a los 13 minutos, luego un gran pase de Berizvosky que dejó a Mamaní mano a mano con el arquero, y el delantero definió con una mediavuelta.

Foto: Pablo Yapura

La alegría antoniana no duró mucho ya que San Martín fue en busca del empate y lo consiguió con su goleador, Mauro Siergiejuk, a los 23 minutos.

En desarrollo...

El santo formó desde el inicio con: Matías Montero; Andrés Berizvosky, Julio López, Dardo Torres y Luciano Viano; Nicolás González, Maximiliano Vargas, Martín Esparza y Johnjailer Palacios; Mateo Mamaní y Juan Franzoni.

La previa de Juventud Antoniana vs. San Martín (F)

El “Santo” salteño llega con la obligación de recuperar terreno tras un arranque irregular en esta fase: disputó tres partidos, ganó solo uno y perdió dos, ambos como visitante. Ahora tiene la gran chance de hacerse fuerte en casa frente a un rival que llega afilado y ubicado en la zona alta de la tabla.

San Martín de Formosa comparte el segundo puesto del grupo junto a Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de La Banda, todos con 7 puntos. El equipo visitante busca sumar nuevamente para no perderle pisada al líder.