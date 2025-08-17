River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO, minuto a minuto: partidazo en El Monumental y punta parcial para el millonario

River, con una gran mayoría de suplentes, ya juega ante Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido está 3 a 2 a favor del millonario. Sebastián Driussi abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo y a los 9 igualó Agustín Auzmendi. Si bien a los 19' amplió Giuliano Galoppo para el local, y nuevamente Auzmendi (de penal) empató. Antes de que termine el PT, Galoppo volvió a poner en ventaja a River.

El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel está en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.