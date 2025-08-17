VIDEO. Banfield remontó el partido y venció a Estudiantes 3 a 2 por el Torneo Clausura

Banfield se impuso 3 a 2 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Florencio Solá, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, después de revertir un marcador adverso de dos goles y sumó su segunda victoria en el certamen.

El encuentro comenzó con paridad, pero Estudiantes logró romper el equilibrio a los 20 minutos. Santiago Arzamendia se proyectó por izquierda y definió con un zurdazo cruzado desde el vértice del área, imposible para Facundo Sanguinetti. Sobre el cierre del primer tiempo, Román Gómez amplió la ventaja tras culminar una jugada colectiva que dejó sin respuestas a la defensa local.

Banfield reaccionó en el complemento. A los 10 minutos, Rodrigo Auzmendi descontó de cabeza tras un centro preciso. Cinco minutos más tarde, Lautaro Ríos igualó también por vía aérea, aprovechando la desconcentración defensiva del Pincha. La remontada se concretó poco después: Martín Río capturó un rebote y definió con precisión para el 3-2 definitivo.

Estudiantes intentó recuperar el control en la última media hora, pero no logró vulnerar el orden defensivo del Taladro. Las variantes introducidas por Eduardo Domínguez no modificaron el desarrollo, y el equipo visitante no pudo sostener la ventaja inicial.

Con este resultado, Banfield alcanzó los 7 puntos y se ubicó en el séptimo puesto de la Zona A, igualando momentáneamente a Central Córdoba y Tigre. En la próxima fecha, visitará a Boca Juniors. Estudiantes quedó segundo en el grupo con 9 unidades, al igual que Huracán, y recibirá a Aldosivi en La Plata por la sexta jornada.