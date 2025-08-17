Elecciones 2025. Quiénes son los candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, conformado por el PO, el MST y el PTS, presentó este domingo la lista de candidatos para senadores y diputados nacionales, para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en octubre.

La lista de diputados estará encabezada por Andrea Villegas (MST) y la de senadores por Claudio Del Plá (PO), mientras que Daniela Planes (PTS) irá en segundo término.

Forman parte de las listas dirigentes provinciales de diversas luchas en Salta como Carmen Venencia, Jesús Choque y Samuel Huerga (del movimiento docente); Gabriela Cerrano (del movimiento de las mujeres y diversidades) y Héctor Burgos (de los jubilados que marchan todos los miércoles).

Con una clara política contraria a las del Gobierno nacional y provincia, este frente considera que sus bancadas en el Congreso, "son un punto de apoyo inclaudicable, en defensa de todas estas causas".

"Nuestro objetivo es un gobierno de los trabajadores, que pueda dar salida al país", expresaron desde el frente tras dar a conocer a sus candidatos.

Candidatos a senadores de FITU

Claudio Del Plá

Daniela Planes

Candidatos a dipuatos de FITU