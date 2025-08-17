Los homenajes al General San Martín serán en avenida Samson

En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a la comunidad a participar de la 5ta edición del desfile cívico y cultural que se llevará adelante en el barrio Mosconi.

La actividad, organizada por la Comisión Independencia, tendrá lugar este domingo 17 de agosto a partir de las 10.30, sobre la Avenida Samson, entre las calles Coronel Dorrego y Coronel Pedriel, en la zona norte de la ciudad.

El desfile contará con la participación de numerosas instituciones educativas, cuerpos de bomberos, centros vecinales, cuerpos infantiles, comunidades extranjeras, originarias, clubes de autos clásicos, motos antiguas, fortines, academias de folclore, entre otros, que rendirán homenaje al Libertador.

Será una jornada para honrar la memoria y el legado de uno de los más grandes próceres de la historia latinoamericana.