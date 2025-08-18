La Vicaría San Luis de La Candelaria calcula recibir a 22.000 peregrinos

No tienen hasta ahora palabra alguna para definir lo que significa recibir, con un desayuno y un abrazo, a más de 20.000 peregrinos del Milagro. La proporción es desigual porque son unos 200 voluntarios los que trabajan; como si tuvieran un contrato sellado con tinta invisible con Dios.

Esos voluntarios, el 14 de septiembre recibirán, como sea, a esa cantidad de fieles con un mate cocido, té o café caliente y bollos caseros hechos en hornos de barro. Desde hace más de 25 años que vienen realizando esta tarea de compromiso con los Santos Patronos de Salta.

Se trata de un batallón de voluntarios del Milagro, de varios grupos, que confluye en la Vicaría San Luis de La Candelaria, ubicada en el barrio homónimo de la capital salteña. sobre la ruta nacional 51. Es ese predio ocurre el Milagro ¿Cómo lo hacen? nadie lo sabe, pero ese desayuno sirve para el alma del peregrino.

El trabajo para recibir a los peregrinos comenzó desde hace más de un mes con reuniones todos los miércoles. El Tribuno dialogó con el padre Miguel Hilal, quien está al frente de la Vicaría y coordinando los grupos.

"Nosotros prendemos el fuego a las 2.30 de cada 14 de septiembre. En esa madrugada, a las 7 aproximadamente, comienzan a llegar los peregrinos y a todos recibimos con una bebida caliente y bollos caseros. Hasta las 11 no paramos de atender a la gente aunque nos quedamos hasta la tarde para limpiar y acomodar todo. Recibimos a dos grupos en dos lugares distintos, pero que están cerca uno de otro. En la capilla de San Cayetano, de Villa Esmeralda, vamos a recibir a unos 7 mil peregrinos que vienen de la Quebrada del Toro. En tanto que en la Vicaría de San Luis de La Candelaria, calculamos que llegarán unos 15.000 caminantes provenientes de Mina Patito y San Antonio de los Cobres. Estos números salen de la organización general de peregrinos donde siempre se estipula que cada año se incrementa en un 10% la cantidad", dijo Hilal.

Para colaborar

Enmarcados en la idea fuerza "Milagro, camino del Encuentro y la Esperanza", esa comunidad de la Vicaría San Luis de La Candelaria invita a participar de las reuniones formativas para la recepción de los hermanos peregrinos del Milagro. Los encuentros se realizan todos los miércoles, desde las 19. La convocatoria es abierta y se dan para todos aquellos que quieran donar, participar, ser servidores; todo ayuda. Hay oportunidades para el 20 y 27 de agosto y para el 3 y el 10 de septiembre. Los temas que se tratan en las reuniones giran en torno de la espiritualidad del Milagro y el servicio, la distribución de tareas y equipos y se reciben las donaciones. "Las puertas de la Vicaría están abiertas", invitó Hilal. El franciscano explicó que el "núcleo duro" de voluntarios provienen de 4 instituciones: de la capilla San Luis de La Candelaria, de la Fundación de Casa Fraterna, otra parte de la UCASAL y por último de los amigos solidarios del Full Center Gym.