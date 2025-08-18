Agrupaciones evalúan seguir a Leavy tras el quiebre

La ruptura en el frente Fuerza Patria generó un fuerte malestar en las filas kirchneristas. La decisión de Sergio "Oso" Leavy de apartarse del espacio, tras la proclamación del exgobernador Juan Manuel Urtubey como candidato a senador en primer término, abrió un escenario de incertidumbre y posibles deserciones en cadena dentro de la alianza que apenas la semana pasada se había anotado en la Justicia Federal con once partidos.

Según reconocieron referentes internos, varias agrupaciones evalúan "pegar el portazo" y sumarse directamente a la campaña de Leavy. Entre los nombres en danza se mencionan al Frente Grande, el PTP y Unidad Popular, que no habrían digerido la irrupción de Urtubey en la boleta. "Se metió por la ventana y quedó como candidato a senador, cuando muchos de nosotros no confiamos en él", deslizó un dirigente.

El enojo se refleja en la lectura política que hacen los sectores más afines al kirchnerismo. Recuerdan que Leavy mantuvo siempre fidelidad al peronismo y acompañó en el Congreso las votaciones clave del kirchnerismo, mientras que miran con desconfianza a Urtubey. El temor central es que, pese a presentarse hoy como antimileísta, pueda luego cambiar de discurso. Señalan como cercanos los casos de Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, actuales legisladores, a quienes acusan de ser "funcionales" al gobierno de Javier Milei. "Muchas veces votan con Milei, y esa fue la razón de la intervención del PJ", explican.

La intervención del Partido Justicialista a nivel provincial, a cargo de Sergio Berni y Luchi Alonso, había tenido como objetivo inicial ordenar el espacio y evitar fracturas. Sin embargo, la bronca por la candidatura de Urtubey terminó desbordando las negociaciones y aceleró la salida del "Oso" Leavy, que ya lanzó su propia candidatura por el Partido de la Victoria.

Qué dijo Urtubey

Anoche al confirmar su postulación, Urtubey expresó: "Voy a ser candidato a senador nacional por Salta y, junto con Nora del Valle Giménez en el Senado y Emiliano Estrada encabezando la lista de diputados, vamos a poner un freno al recorte de Milei que están sufriendo los salteños".

El dirigente salteño aseguró que su propuesta se orienta a representar a los sectores golpeados por el ajuste. Más allá de esas palabras, los ánimos quedaron súper caldeados y seguramente habrá novedades.