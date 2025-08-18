¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

feria de la rural
contro de alcoholemia
orán y tartagal
alerta del anmat
jorge maestro
pelea entre mujeres
Municipios

VIDEO: violenta pelea entre dos mujeres en Santa Victoria Este

Un episodio de violencia ocurrido en la localidad norteña de Salta quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa cómo una mujer golpea con un rebenque a otra, mientras varias personas presenciaban e incluso alentaban la agresión.
Lunes, 18 de agosto de 2025 12:39
Santa Victoria Este, un pequeño pueblo del norte salteño, fue escenario de un incidente de violencia que generó fuerte repudio en la comunidad. En un video grabado por testigos con sus celulares, se observa a dos mujeres en plena confrontación, cuando una de ellas toma un rebenque y golpea a la otra.

La filmación, que circuló rápidamente en redes sociales, muestra además la presencia de personas que, lejos de intervenir para frenar la situación, incitaron a la violencia con gritos y comentarios.

El episodio causó preocupación entre vecinos y autoridades locales, que señalaron la gravedad de este tipo de hechos en una comunidad pequeña y con fuertes lazos sociales.

Aunque no se informó oficialmente si hubo denuncias policiales o intervenciones judiciales, el hecho puso nuevamente en debate la necesidad de promover el respeto, la convivencia pacífica y la resolución de conflictos sin violencia.

 

 

Últimas noticias

