Tras una denuncia anónima, un joven entregó un puma cachorro que tenía como mascota

La policía recibió un llamado anónimo alertando sobre la presencia de un joven que tenía en su poder animales silvestres, situación que generó preocupación por el bienestar de la fauna involucrada.

Ante esta denuncia, la División Policía Rural y Ambiental se dirigió al lugar señalado para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes. Durante el procedimiento, el propio joven admitió de manera espontánea que efectivamente poseía un puma cachorro, según informó Radio Salta.

Los uniformados pudieron constatar la presencia de una cría de “puma de cerro”, además de un cuero perteneciente a la misma especie, asegurando que los elementos hallados coincidían con la especie silvestre mencionada en la denuncia.

El joven, de 25 años, procedió a entregar voluntariamente al animal, permitiendo que las autoridades lo retiraran del lugar sin incidentes.

Actualmente, se espera que un veterinario especializado examine al felino rescatado para evaluar su estado de salud y determinar los cuidados necesarios. Sin embargo, debido a la condición en la que se encontraba el animal, los especialistas anticiparon que no será posible reinsertarlo en su hábitat natural, por lo que se buscarán alternativas adecuadas para su alojamiento y bienestar futuro.