Ucrania atacó el oleoducto que suministra combustible a Hungría, según informó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de este país europeo, Peter Szijjarto, según revelaron medios internacionales.

“¡Ucrania ha vuelto a atacar el oleoducto que abastece a Hungría, interrumpiendo el suministro. Este último ataque contra nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable!”, escribió en su cuenta de X.

Hungría denuncia riesgo para su seguridad energética

El canciller señaló que el viceministro de Energía ruso, Pável Sorokin, le informó que los expertos trabajaban para restaurar la subestación eléctrica esencial para el funcionamiento del oleoducto, pero por ahora no pueden precisar cuándo se reanudarán los suministros.

“Durante años, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania. Estos repetidos ataques ucranianos contra nuestro suministro energético sirven al mismo propósito. Que quede claro: esta no es nuestra guerra. No tenemos nada que ver con ella, y mientras estemos al mando, Hungría permanecerá al margen”, declaró Szijjarto.

El ministro también advirtió a Ucrania que “la electricidad proveniente de Hungría juega un papel vital en el funcionamiento de su país”.

Respuesta de Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, consideró al respecto: “A Hungría se le ha dicho durante años que Moscú es un socio poco confiable. A pesar de esto, Hungría ha hecho todo lo posible por mantener su dependencia de Rusia”, escribió Sibiga en X.

“Ahora pueden enviar sus quejas —y amenazas— a sus amigos en Moscú”, añadió, según recoge el sitio Actualidad RT.

Réplica de Hungría

Szijjarto respondió -siempre en la red social X- a las palabras de Sibiga: “El hecho es que Ucrania atacó el oleoducto que suministra petróleo a Hungría”.

Previamente, el canciller de Hungría había calificado de “indignante e inaceptable” el ataque de Kiev contra el oleoducto ruso e informó que los suministros de petróleo fueron suspendidos por un período indeterminado.

Reacción de Rusia

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, terció en la cuestión y señaló que Kiev ya no se detendrá ante nada en sus acciones, calificándolo de “monstruo inmoral y sanguinario”.

“En África ya cometieron atentados. En Oriente Medio dejaron su huella. Reclutaron a ciudadanos de Asia Central para el terrorismo. En Europa dominaron el mercado ilegal de armas. Con clientes occidentales perfeccionaron el tráfico de órganos. El régimen de Bankovaya [la calle donde se ubica la Oficina de Zelenski] ahora no se detendrá ante nada”, subrayó.