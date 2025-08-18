Detuvieron a un hombre por el violento robo en un Pago Fácil del barrio Santa Lucía

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo a un hombre de 48 años acusado de participar en el robo a un local de Pago Fácil en barrio Santa Lucía, en la capital salteña. El operativo fue realizado por el Grupo Investigativo del Sector 4A.

El detenido

El sujeto, con residencia en Tucumán, presentaba cuatro requerimientos judiciales emitidos por la Policía de esa provincia. Las causas pendientes eran por robo, robo agravado en banda y evasión.

Fue capturado este lunes en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia salteña.

Intervención judicial

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal contra Robo y Hurto y del Juzgado de Garantías 3, mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.