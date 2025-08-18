VIDEO. Repercusión nacional por el claro penal no cobrado a Central Norte: el cuervo es tendencia en las redes

Central Norte fue protagonista de un final cargado de polémica en su visita a Nueva Chicago, en Mataderos, donde el árbitro Pablo Giménez no cobró un penal clarísimo que pudo cambiar la historia del partido. El encuentro terminó 0 a 0.

En los minutos finales, el “cuervo” tuvo la chance inmejorable de quedarse con la victoria de visitante. Diego Ledesma se encontraba en posición ideal para empujar la pelota prácticamente bajo el arco, pero un evidente agarrón de Agustín Aguirre lo derribó, impidiéndole concretar la jugada.

Medios como Dataref, VSports, Crónica, TyC Sports, Olé y Tendencias en deportes, entre otros, se hicieron eco del bochornoso penal no cobrado al equipo azabache.

La acción generó una ola de reclamos en el campo de juego y también en las tribunas, ya que Giménez decidió no sancionar la pena máxima, lo que encendió el malestar del plantel salteño y de los hinchas en redes sociales, donde Central Norte” se volvió tendencia.

El equipo salteño lamentó la oportunidad perdida, que hubiese significado un triunfo histórico en un reducto siempre complicado como Mataderos. Más allá del resultado, la atención quedó centrada en la decisión arbitral que continúa generando debate en el mundo del ascenso.



