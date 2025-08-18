Aseguran que San Lorenzo quedó a un paso de la quiebra

San Lorenzo atraviesa un momento crítico en su historia. La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar una deuda millonaria.

El fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif exige el pago de 5,3 millones de dólares y el “Ciclón” tiene apenas cinco días hábiles para responder si puede cancelar el monto.

El fallo implica que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.

El expediente 148/2025 marca un antes y un después en la situación financiera de la institución de Boedo, que ya venía atravesando graves problemas económicos y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases.

La notificación llegó el lunes 18 de agosto

La intimación fue notificada formalmente este lunes 18 de agosto y puso en máxima alerta a la dirigencia azulgrana, que ahora debe encontrar de manera urgente los fondos para evitar el colapso económico.

El juez de Cámara dejó en claro que, de no acreditarse el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo ingresará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional, aun así, el club apelará la decisión.

La situación se suma a la larga lista de compromisos financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales.

Moretti, presente en Avenida La Plata

En paralelo, la sede de Avenida La Plata 1782 fue escenario de un nuevo episodio de tensión, ya que, durante la mañana, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para resolver “cuestiones legales”.

Sin embargo, el ingreso le fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento. Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas coimas en el fichaje de un juvenil.

No es la primera vez que Moretti aparece en momentos clave. En las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero fue retirado por la propia dirigencia.

Esta insistencia mantiene en vilo a la Comisión Directiva, donde incluso se especula con la renuncia de Julio Lopardo si el mandatario en licencia logra ser restituido por el Tribunal de Ética de la AFA.

En medio de la incertidumbre, socios e hinchas aguardan novedades sobre gestiones de último momento que permitan evitar el peor escenario. Lo cierto es que el futuro inmediato de San Lorenzo depende de una sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados por el acreedor suizo en apenas unos días.