15°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Pensiones por invalidez
Juicio
AFA
Primera Nacional
Ciclogénesis
Transporte Público de Pasajeros
San Lorenzo
Elecciones en Salta
Provincia de Buenos Aires
Atlético Tucumán
DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

Kicillof anunció el envío de un proyecto para reactivar la obra pública en la provincia

Solicitará a la Legislatura que “autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo".
Lunes, 18 de agosto de 2025 21:50
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lubnes el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para reactivar la obra pública y “dar una respuesta a la paralización” en la provincia de Buenos Aires”.

“Esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del gobierno de (Javier) Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos y acompañando los pedidos de intendentes y de diversos sectores, pero la obra pública está detenida y en una dimensión crítica”, anunció Kicillof en conferencia de prensa en la Gobernación.

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el mandatario indicó que solicitará a la Legislatura provincial que “autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional”.

Por eso pedirá que la Legislatura declare “la emergencia en obra pública” y que “autorice a intervenir de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas”.

