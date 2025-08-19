PUBLICIDAD

19 de Agosto
Elecciones en Bolivia
Personas con discapacidad
Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta
recursos para provincias
Causa Vialidad
Elecciones legislativas 2025
violencia en Tartagal
denuncia por abuso y maltrato
veto de milei
Internacionales

Elecciones en Bolivia: Paz y Quiroga estarán obligados a tejer "alianzas"

Deberán negociar ya que ninguno obtuvo la mayoría absoluta.
Martes, 19 de agosto de 2025 02:17
Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga irán a balotaje. EFE
Los opositores Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga, que disputarán un inédito balotaje en Bolivia, enfrentan el reto de tejer alianzas y pactos en el Legislativo para garantizar la gobernabilidad, ya que ninguno de sus partidos alcanzará la mayoría absoluta, según los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas este domingo. El analista político Marcelo Silva dijo que "ineludiblemente el próximo Gobierno tendrá que realizar pactos y alianzas para establecer criterios de gobernabilidad".

El conteo de la empresa Ipsos Ciesmori establece una composición de la Cámara de Senadores sin mayoría absoluta en la que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tiene como candidato a Paz, obtendrá 13 senadores; seguido de la alianza Libre, de Quiroga, que alcanzará 11 senadores.

La alianza Unidad del empresario Samuel Doria Medina tendrá seis senadores y Autonomía para Bolivia - Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un senador. Algo similar ocurre con la Cámara de Diputados que tendrá 45 representantes del PDC, 37 de la alianza Libre y 28 de la alianza Unidad, lo que demuestra que el primero no tendrá mayoría absoluta.

"Es probable que esa capacidad de llegar a acuerdos políticos tenga que ser entre tres actores, los tres primeros lugares, debido a la dimensión de medidas y reformas que se tienen que tomar", señaló.

 

