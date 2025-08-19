Olmedo: "La Libertad Avanza es la única alternativa al kirchnerismo"

Tras la definición de candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Alfredo Olmedo, histórico dirigente libertario y candidato suplente a senador nacional, analiza el armado provincial, respalda a María Emilia Orozco y asegura que "los suplentes pueden ser titulares y los titulares pueden ser suplentes".

Se cerraron las listas y usted había anunciado su candidatura. ¿Por qué ahora encabeza María Emilia Orozco?"

No, nosotros no trabajamos con las encuestas, nosotros trabajamos en equipo, considero que hemos sabido escuchar a una sociedad, a un pueblo que a gritos pide ese recambio generacional de dirigentes, de políticos. Tenemos un equipo, no solo Emilia Orozco, sino una gran cantidad de juventud, que son gente de bien, gente de estudio, otros que no han estudiado, pero marcan un camino en su vida privada, en la cual están involucrados en este gran cambio cultural que lleva adelante el presidente Javier Milei, y ¿por qué no darle la oportunidad a esos jóvenes y lógicamente con una experiencia, respaldando?

Algunos especulan que, si Orozco renuncia a su banca, usted podría asumir en su lugar...

Eso es imposible por el cupo (femenino). Yo estoy en contra del cupo porque yo hubiera llevado dos mujeres de senadoras y no se puede. Tiene que ser varón-mujer o mujer-varón y Emilia, primero, no va a renunciar, lógicamente, y segundo, si ella renunciaría, sube María Vanega de Metán, la concejal más votada allí, una chica que viene con muchísimo mérito, muy de abajo, de una familia muy humilde. Tiene tres títulos y está estudiando abogacía. O sea, que queda claro que para estar en La Libertad Avanza, usted no debe venir de ningún lugar extraño, sino todos los candidatos que llevamos son por méritos propios. ¿Y yo por qué me quedé en la suplencia? Para hacerme el cargo del territorio. Nosotros de acá al 2027 lógicamente tenemos que programar un gobierno libertario. No tengan ninguna duda de eso. ¿Y quién mejor que yo para quedarme en el territorio que conozco, considero, la provincia de punta a punta?

¿Qué expectativas tienen y cómo será la campaña?

La campaña para nosotros es muy clara. Los referentes de Javier Milei es solo La Libertad Avanza y todos los demás frentes son kirchneristas. El único distinto es La Libertad Avanza, Emilia Orozco planteando una nueva forma de hacer política y kirchnerismo nunca más, como lo dice el presidente. Nuestros proyectos son los del presidente a corto y largo plazo, porque está diseñando un país para que se sustente en el tiempo. Hay muchas cosas para mejorar: el tema de los jubilados, la reforma laboral. Además, las políticas de Estado que lleva Javier Milei: bajó la inflación y ordena el país. Estamos muy contentos, pero a la vez muy comprometidos con la lista que expusimos ante la sociedad. Es una alternativa válida para el cambio de rumbo, no solo generacional sino cultural, que pide Javier Milei. Emilia Orozco lo representa y un gran equipo.