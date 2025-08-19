Dispararon 9 veces contra un auto e hirieron a dos personas

Un brutal ataque a balazos sufrieron los ocupantes de un automóvil que circulaba con cuatro jóvenes a bordo por una calle de Tartagal, el sábado a la madrugada. Como resultado del ataque con arma de fuego dos personas resultaron heridas de bala, ambas en sus miembros inferiores, siendo una joven la más perjudicada, ya que recibió tres impactos de bala.

Fuentes del norte provincial aseguraron que se trató de un seguimiento a distancia por parte de un automóvil, que supuestamente se puso al lado del Toyota Corolla blanco en el cual viajaban los cuatro jóvenes y abrió fuego sin piedad sobre los ocupantes de los asientos delanteros.

En total quedaron estampados en la puerta derecha del automóvil nueve disparos de un arma de grueso calibre.

Como consecuencia de los disparos una mujer y un hombre resultaron heridos, en tanto que otra pareja que viajaba en el asiento de atrás saló ilesa.

Justamente, el joven que resultó ileso tomó la conducción del automóvil y se dirigió con los heridos hacia el hospital público, donde fueron asistidos.

Una fuente confirmó que la joven que viajaba en el asiento del acompañante recibió tres disparos en una de sus piernas; en tanto el conductor uno en su pierna derecha. Ambos están fuera de peligro de vida, indicaron las fuentes.

El temor se generalizó en barrio Norte Grande tras los violentos estampidos de la madrugada del sábado y, como siempre las versiones sobre el asunto no dejaron de circular.

La realidad que el hecho trae a la memoria dos homicidios terroríficos ocurridos en ruta 86, también en Tartagal, el domingo 10 de agosto, en horas del mediodía.

Esta vez los móviles del ataque son más que difusos, la brutalidad y la cantidad de los disparos hablan a las claras que no se trató de un juego, además para realizar el ataque se presume una logística y una inteligencia previa que dejó atónitos otra vez a los habitantes de Tartagal.

La puerta del Toyota Corolla habla por sí misma, mostrando 9 impactos brutales dirigidos todos contra los ocupantes de la parte delantera del vehículo. Por el momento no hay detenidos, solo hipótesis sobre algo alarmante.

Los hechos violentos que se dirimen por el abuso de armas causan estupor, los heridos y muertos de armas de fuego crecen.

Oficialmente se informó desde la Fiscalía que un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas. Por esa acción el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, abrió una investigación penal por el hecho ocurrido el pasado sábado, a la salida de un local bailable.

Según consta en las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil por inmediaciones de barrio Norte Grande de esa ciudad, cuando una persona desconocida abrió fuego en contra del vehículo y producto de los disparos, resultaron heridos el conductor del vehículo y la mujer que viajaba como su acompañante.

El sospechoso -sería uno solo- huyó luego del ataque, y de la inspección ocular realizada, se verificó que el automóvil presenta al menos nueve orificios de bala.

El fiscal Vega dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para individualizar al violento y realizar su detención. Las pericias sobre los proyectiles que quedaron en el auto pueden demarcar claramente el perfil del peligroso sujeto prófugo.