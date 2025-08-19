Viento Zonda en Salta: continúan los cortes de luz y trabajos de EDESA en distintos sectores

Las fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a los salteños en la madrugada de este martes siguen generando complicaciones en la ciudad y localidades del Valle de Lerma. Equipos de EDESA trabajan para restablecer la energía en los barrios afectados.

En estos momentos, las tareas se concentran en San Agustín, El Mollar, Osma y zonas cercanas, aunque persisten inconvenientes en diferentes sectores debido a la magnitud del fenómeno. Desde la compañía informaron que las cuadrillas permanecen en calle para atender emergencias y reponer el suministro lo antes posible.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta vigente

La mañana estuvo marcada por ráfagas que superaron los 55 km/h, con caída de ramas y árboles de gran tamaño en calles como Esteco, Alvarado y Leguizamón. Los barrios Intersindical y El Tribuno fueron de los más afectados, junto con sectores de Cerrillos, donde los vecinos reportaron interrupciones desde anoche.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por vientos fuertes, que abarca a los Valles Calchaquíes, el Valle de Lerma y sectores de precordillera.

Ante esta situación, se recordó a la población una serie de medidas preventivas: revisar y asegurar objetos en el exterior de las viviendas, evitar el contacto con cables cortados, no retirar ramas u objetos caídos sobre líneas eléctricas, reducir la circulación en la vía pública durante ráfagas intensas y permanecer a resguardo en lugares seguros.

Medios de contacto

La empresa advirtió que pueden registrarse nuevas interrupciones en el suministro mientras continúe la inestabilidad climática. Los usuarios que tengan inconvenientes pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales: