El argentino Franco Mastantuono debutó con el Real Madrid: cómo le fue

El argentino Franco Mastantuono debutó este martes con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68 del partido ante Osasuna (1-0), siendo el primer cambio de Xabi Alonso y teniendo una oportunidad de gol, con un disparo en el 89 que detuvo el arquero Sergio Herrera.

Con el 30 a la espalda, Mastantuono fue uno de los protagonistas antes y durante el partido. Tras ser presentado el jueves 14 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid, el mismo día que cumplió la mayoría de edad, el argentino se incorporó a la dinámica del primer equipo.

Calidad y garra argentina, según Xabi Alonso

A las órdenes de Xabi Alonso completó cuatro entrenamientos en los que demostró su “calidad” y “garra argentina”, como apuntó el técnico, y se ganó ser, junto a Dani Carvajal, el jugador con más minutos desde el banquillo.

Gran ovación a Mastantuono y cánticos con su nombre y apellidos en un protagonismo que, eso sí, compartió con un Carvajal que volvió a jugar en el Santiago Bernabéu por primera vez desde el 5 de octubre de 2024, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Y Mastantuono pisó por primera vez el terreno de juego del Santiago Bernabéu con personalidad. Y galones, ya que fue el encargado de poner en juego el primer saque de esquina desde que entró al campo, con un pelotazo peligroso al área pequeña.

Estuvo intenso en los duelos

El argentino, jugando como extremo derecho, pidió la pelota y estuvo intenso en los duelos, recuperando tres pelotas para su nuevo equipo. Además, tras una combinación dentro del área, tuvo en sus botas su primera ocasión de gol como madridista, con un disparo fuerte al primer palo que detuvo el portero de Osasuna, Sergio Herrera.

Protagonismo y desparpajo para un Mastantuono que incluso intentó tirar un caño a un defensa rival dentro del área, sin éxito.

En total, 30 minutos, contando el tiempo añadido, de Mastantuono en su primer día como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.