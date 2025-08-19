PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
19 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Agostina Hein
Pesca
Emergencia en Pediatría
MateSalta
La LIga de España
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Empleados públicos
alerta del anmat
Agostina Hein
Pesca
Emergencia en Pediatría
MateSalta
La LIga de España
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Empleados públicos
alerta del anmat

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Huracán vs. Once Caldas EN VIVO, minuto a minuto: el globo busca dar vuelta para avanzar a cuartos en la Sudamericana

En el primer partido de la serie, el elenco colombiano venció al conjunto argentino por 1-0.
Martes, 19 de agosto de 2025 19:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Huracán se mide ante Once Caldas de Colombia por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el primer partido de la serie, el elenco colombiano venció al “Globo” por 1-0. El único tanto de aquel enfrentamiento llegó de la mano del centro delantero Dayro Moreno, quien tras esa conversión se convirtió en el máximo goleador del club.

 

El duelo de esta noche promete ser intenso y cargado de emociones, con Huracán obligado a dar vuelta la serie para seguir en la competición. Cada minuto contará, y el equipo de Parque Patricios buscará aprovechar su localía y el apoyo de su hinchada para remontar el resultado y mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD