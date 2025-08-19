Salta será sede de la primera Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica

La ciudad de Salta recibirá los días 21 y 22 de noviembre, en el Hotel Inkai de Salta, a destacados profesionales de la salud en el marco de la Primera Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica, organizada por la firma local MedHiNor. El evento marcará un hito en la región, integrando a médicos, investigadores y referentes de la actividad médica, con el objetivo de dar a conocer los avances de esta moderna práctica tan beneficiosa para la salud.

La medicina hiperbárica consiste en la aplicación de oxígeno puro en una cámara presurizada, lo que permite aumentar su concentración en la sangre y los tejidos, acelerando los procesos de recuperación. Se utiliza en el tratamiento de diversas afecciones, entre ellas lesiones por radioterapia, heridas de difícil cicatrización, intoxicaciones, afecciones neurológicas y traumatológicas. En el caso de las zonas de altura, como la Puna, se estudia además su impacto en la prevención y tratamiento del mal de altura.

El Dr. Edgardo León de La Fuente, médico hiperbárico con amplia trayectoria en la salud púbica de la región y de trayectoria en el Hospital Oñativia, lidera el equipo de MedHiNor y ha desarrollado un trabajo constante en investigación y aplicación clínica de esta especialidad. Su experiencia lo posiciona como uno de los referentes en el área a nivel nacional, impulsando la llegada de esta práctica a la comunidad minera y al ámbito de la salud en general.

En el marco de las Jornadas, MedHiNor ha conseguido la participación destacados disertantes mundiales, entre los que se encuentran la Dra. Nina Subbotina (Argentina), el Dr. Jorge Pisarello (EE.UU.), y el Dr. Cuauhtémoc Sánchez (México), todos especialistas con trayectoria internacional y experiencia clínica sobre esta práctica médica.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al +54 387 2233801, al correo electrónico [email protected] o visitar el sitio web www.medhinor.com.

Datos de Medicina Hiperbárica del Norte (MEDHINOR)