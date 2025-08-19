“Nos estamos divorciando”: Nico Vázquez sobre la infidelidad de Gime Accardi

Luego de que la actriz Gimena Accardi confesó que fue infiel a su ex pareja, Nicolás Vázquez, el actor se refirió al conflicto y reveló que ya iniciaron el proceso de divorcio, sin embargo se mostró cercano y gentil con la actriz a quien vio “quebrada” tras brindar su testimonio esta mañana.

Luego de haber saludado cordialmente a los periodistas, las palabras de Vázquez resonaron en la puerta del teatro Lola Membrives, donde realiza la obra “Rocky, el musical” desde el pasado 12 de junio, y ahora consideró que le dio “mucha vergüenza” haber brindado una conferencia de prensa.

Aunque en principio, el intérprete fue vinculado con su compañera de elenco, Dai Fernández, el mismo actor fue quien se encargó de desmentir en el momento, en línea, esta tarde retomó: “Hoy Gime eligió dar la versión sobre lo que pasó de los hechos, la realidad es esa”.

En línea, sostuvo que su ex pareja “necesitaba aclarar” y remarcó “la quiero acompañar desde mi lugar. Es una persona muy importante, somos familia, al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a verla”.

Asimismo, consideró que es un momento “muy delicado” y explicó: “Lo que dijo -Accardi- es lo que sucedió, me apena como está terminando de embarrar nuestra relación que fue de 18 años. No somos una pareja perfecta, lo que sobre todo el público pensaba”.

Por tanto, recordó las situación que enfrentaron y superaron “con amor”, al tiempo que insistió: “Veníamos mal desde hace mucho tiempo y tratando de sobrevivir a lo que nos pasó en tantos años porque crecimos juntos”.

Sobre su ex pareja, señaló: “Me parece una mujer con unos ovarios increíbles que nunca me hubiera gustado tener que verla como la ví hoy y después partida en casa, no me parece ninguna gracia”.

Aunque Vázquez remarcó que la decisión de hablar fue exclusivamente de Accardi, hubo un intento de “salvavidas” para que la artista no se pronunciara: “Le dije que no lo haga, pero ella quería hacerlo y así se sintió más tranquila”.

“No fue consensuado, decide sola y tiene una personalidad muy fuerte con los ovarios que tiene y habla muy bien de ella que sí se siente más tranquila en cierto aspecto, es personal”, enfatizó el artista.

“Lejos de hacerme el que no me pasa nada, estoy muy nervioso, triste y me da mucha vergüenza. -Jimena- va a ser mi familia siempre. Hoy nos abrazamos y dijimos eso, nos vamos a amar siempre aunque hoy no como pareja. Son cosas que suceden, nadie está exento”, continuó el intérprete.

Vázquez remarcó que el conflicto no “define” a su par: “sino los dieciocho años de demostrar que podemos ser una familia sin hijos, con mascotas y amigos en común hasta lo laboral y con esta última obra que hicimos ahora. Lo que -Accardi- hace es un protagónico de otro planeta”.

Sobre Andrés Gil, que quedó involucrado en medio como un tercero en discordia, el actor sostuvo: “Es una verga que pase esto, por eso salió a hablar, Andrés está en mi obra. Mal”.

Asimismo, explicó que la relación no tiene vuelta atrás, por lo menos en un futuro cercano: “Hoy no hay chance, nos estamos divorciando, es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla y hacer terapia”.

Ambos estuvieron en el edificio de Miami que se derrumbó en 2021 y sobrevivieron por poco: “Estar en una situación tan límite como lo de Miami, sentí que ahí en vez que siga creciendo el amor, no sostuvimos, con eso veo que sucede lo que sucede aunque mire para otro lado, cuando deja de crecer el amor y la admiración”.

Por último, hizo un pedido a los periodistas: “Con mucho respeto, no vengan más porque no voy a hablar más de nada, lo que pasó fue lo que dijo ella, la voy a amar toda la vida, no saqué las cosasa de casa, estoy de paso en los lugares, tenemos un trato excelente. No hay posibilidad de que volvamos, nos estamos divorciando”.