Racing vs. Peñarol EN VIVO, minuto a minuto: el manya empata en el Cilindro y por ahora clasifica

Racing recibe este martes a Peñarol en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1 a 0 en Uruguay.

A los 7 minutos marcó Adrián "Maravilla" Martínez y la academia empató la serie de entrada. Sin embargo a los 15 minutos anotó Nahuel Herrera para el manya y ahora la serie está 2 a 1 para los uruguayos. Además, a los 33' del PT, le anularon un gol a Marcos Rojo por una falta cometida en la previa del tanto.

El encuentro se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, desde las 21.30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldan, mientras que el chileno Juan Lara está en el VAR y la transmisión está a cargo de FOX Sports.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2-1 ante Tigre, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y la derrota generó los silbidos del público de Racing para sus jugadores.

En el citado encuentro, Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de vuelta ante Peñarol donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay, pero al menos con una modificación, ya que Marcos Rojo reemplazaría a Nazareno Colombo en el tridente defensivo que completan Marco Di Cesare y Santiago Sosa.