Viento, árboles caídos y cortes de luz: fuertes ráfagas sorprendieron a los salteños

En las primeras horas de hoy, antes de las 6 de la mañana, los salteños se vieron sorprendidos por un fenómeno climático atípico. El termómetro marcaba 11º, una temperatura elevada para la época y el horario, cuando las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en distintos puntos de la ciudad.

Los barrios Intersindical y El Tribuno fueron los más afectados por la intensidad del viento, que provocó la caída de ramas de gran tamaño y dejó sin servicio eléctrico a numerosos hogares. También vecinos de la zona oeste de Cerrillos reportaron cortes de luz desde anoche a las 23 hasta entrada la mañana de hoy.

Desde EDESA Informaron que las ráfagas provocaron daños en el tendido eléctrico de B° San Francisco, Coprotab, Vía Aurelia, El Bosque, Docente, La Ciénaga (parcial), Villa Rebeca, San Luis (parcial), Corralito, La Toma y sus alrededores. Ya trabajan cuadrillas de operarios para normalizar la situación.

Los vecinos indican caída de árboles en Esteco y Alvarado; en calle Leguizamón, entre Deán Funes y Pueyrredón. También en Bº San José, cerca de la escuela Sagrada Familia.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado ayer la llegada de fuertes vientos en su alerta amarilla. En un primer momento, el aviso abarcaba a los Valles Calchaquíes, parte del Valle de Lerma y sectores de precordillera. Sin embargo, el fenómeno se intensificó y alcanzó también a la Capital durante la madrugada, con ráfagas que pusieron en alerta a las autoridades locales.

El organismo nacional prevé para esta jornada una temperatura máxima de 21º y una mínima de 8º, con vientos predominantes del sector noroeste. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas arboladas y de tendido eléctrico.

La combinación entre una temperatura inusual y las ráfagas sorpresivas generó malestar entre los vecinos, que debieron modificar rutinas por los cortes de luz y dificultades en el tránsito ya que muchos semáforos no funcionaban.

Se recomienda extremar precauciones en el uso de artefactos eléctricos tras los cortes de suministro. También se recordó la importancia de evitar circular en las horas de mayor intensidad del viento y de asegurar objetos en balcones, terrazas o patios para prevenir accidentes.

Aunque la ciudad de Salta no suele ser el epicentro de ráfagas tan fuertes, los registros de esta mañana confirman la variabilidad climática que atraviesa la región.

Comunicado de EDESA

Debido a las fuertes ráfagas de viento registradas durante la madrugada, EDESA informó que se produjeron daños en algunas líneas eléctricas que afectaron el suministro en el Valle de Lerma y varios barrios de Salta Capital.

“Nuestros equipos están trabajando intensamente para normalizar el servicio. Se ha restablecido en gran parte de las zonas afectadas y continuamos trabajando en B° San Francisco, Coprotab, Vía Aurelia, El Bosque, Docente, La Ciénaga (parcial), Villa Rebeca, San Luis (parcial), Corralito, La Toma y sus alrededores”, detallaron.

Continúa el alerta

La provincia de Salta se encuentra bajo alerta por vientos fuertes. Además de la Capital, otros municipios también reportan vientos intensos en La Caldera, Campo Quijano, Cafayate y San Lorenzo.

Hasta el momento, no se ha recibido solicitud de asistencia social por parte de las familias en ninguno de los municipios mencionados. A las 5:28 horas, se midieron ráfagas de 44 km/h en la zona del aeropuerto y 55 km/h en el Parque del Bicentenario.