Patricia Bullrich apoya ir con el PRO en CABA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó ayer una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en CABA. "Me parece que es coherente de nuestra parte buscar alianzas similares en todos los lugares", dijo la funcionaria, que argumentó que la lógica de una confluencia en CABA está en sintonía con acuerdos previos en otras jurisdicciones. "Habiendo habido unidad en la provincia de Buenos Aires y con la discusión de la unidad en todo el país, la lógica es tener una sola mirada en el país de cómo va a ser la alianza", dijo.

Bullrich aclaró que no forma parte de las negociaciones activas, pero reiteró su respaldo: "Yo no estoy en la negociación pero apoyo que eso suceda. Me parece coherente y razonable".

Tampoco descartó una candidatura, en medio de versiones que la ubican encabezando la lista de senadores en las elecciones del 26 de octubre. Dirigentes de su espacio sostienen que el objetivo de fondo es posicionarla como candidata a la Jefatura de Gobierno porteño en 2027.

Al ser consultada sobre una eventual candidatura suya en el distrito porteño, Bullrich evitó confirmar una postulación pero no la descartó.

"Yo estoy a disposición. Es un tema que no está del todo cerrado", señaló. En ese sentido, explicó que una eventual decisión dependerá también de su rol actual al frente del Ministerio de Seguridad: "Estoy en una tarea y hay que ocuparse de qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad. Es un debate abierto, no podemos decir que voy a ser candidata porque hay cosas que ordenar". Y concluyó que su prioridad ahora es garantizar la continuidad de su gestión.