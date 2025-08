Preocupante mortandad de animales silvestres y de granja

Vecinos del paraje Torzalito, en el municipio de Gral. Güemes, denunciaron la mortandad de animales de granja y silvestres, cuyos cuerpos fueron encontrados dispersos por todo un sector cercano a una acequia, en cuyo interior se produjo el derrame de fluidos, pertenecientes a empresas instaladas en el Parque Industrial, que podrían estar altamente contaminados.

Beatriz Tarifa, integrante de la familia más afectada, descubrió el pasado fin de semana con mucho horror, que varios animales de su finca se encontraban sin vida, muy cerca de una acequia que cruza por su propiedad. Animales como gallos, gallinas, chanchos, patos y algunas aves silvestres, yacían inertes en el interior de la acequia o muy cerca de ella.

Luego de recorrer todo el sector en busca de una explicación, siguió el derrotero de una corriente de agua con un extraño color y mal olor, que había ingresado a la acequia, sospechando que podría tratarse de la causante de la mortandad de tantos animales. Luego de caminar unos pocos minutos, llegó hasta el lugar donde emanaban los fluidos, ubicado en las instalaciones de una empresa que se encuentra en proceso industrial.

"Los animales más pequeños murieron en el acto después de beber ese tipo de agua contaminada, situación muy extraña, porque en esta época del año no circula agua por su cauce, los animales más grandes como vacunos o equinos, demoran un par de días en morir, primero se los nota como tristes, sin reacción, muy quietos, hasta que mueren" manifestó la Sra. Beatriz.

La actividad industrial en la zona, siempre fue objeto de advertencias desde la comunidad a las autoridades municipales debido a las elevadas posibilidades de contaminación. Este estado se materializó con estas muertes de animales. "El riesgo para los animales, no termina con el secado de la acequia, porque ya quedó contaminada. Es un suelo muy permeable, nuestra alfa también muestra signos de haber sido afectada, no la podemos cosechar. Las empresas tienen la necesidad de eliminar sus desechos, si no lo hacen utilizando la acequia que llega hasta el río, por algún otro lugar lo van a hacer" explicó la denunciante, anticipando la lenta y constante contaminación del río Mojotoro, que nutre de agua a las fincas para el riego de sus cultivos.

Los vecinos de Torzalito son muy escépticos sobre la posibilidad que, desde el sector político, se vaya a obligar a una inversión para el tratamiento de los desechos, antes de ser eliminados, de tal manera que no afecten el medio ambiente.

Compromisos de investigar el tema

"Hubo un compromiso por parte de las industrias, al igual que desde la Municipalidad, en realizar la toma de muestras, para ver de qué tipo de producto se trata, pero no vino nadie a concretar ese compromiso" À manifestaron miembros de la familia Tarifa.

Desde la municipalidad de Gral. Güemes, confirmaron la realización de una toma de muestra de los residuos que aún permanecen en el interior de la acequia. Pero destacaron que para avanzar con las tomas de muestras se hace necesario, que estén todas las partes involucradas presentes, representantes del parque industrial, los vecinos y la municipalidad, para que todo se haga en forma transparente, sin que a posteriori, tenga lugar algún tipo de planteamiento por dudas sobre los resultados.