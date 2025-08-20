Conectó el eSports Arena Express Telecomuniones

El pasado 16 de agosto, el Centro de Convenciones se transformó en un estadio digital con la realización del primer eSports Arena, un encuentro dedicado a los deportes electrónicos que reunió a jugadores profesionales y amateurs, público general, charlas, talleres y stands comerciales.

Se disputaron competencias de videojuegos en computadoras, consolas y dispositivos móviles, con un escenario principal preparado para los torneos profesionales y un espacio exclusivo para el público que quiso experimentar la adrenalina del juego en red.

Hubo despliegue de Express Telecomunicaciones.

Uno de los grandes desafíos fue garantizar la conectividad. Hernán Ferrari, gerente de Express Telecomunicaciones, detalló el despliegue técnico que la empresa realizó para garantizar la baja latencia y alta velocidad: se instaló una red profesional de fibra óptica redundantes de 3 GB de nivel corporativo que permitió un funcionamiento estable, tanto para los jugadores como para las transmisiones en vivo.

Soporte

Para asegurar que no hayan fallas en la jornada, Express cuenta con un equipo profesional de experiencia que brindó soporte técnico permanente y monitoreo proactivo en tiempo real para resolver on-line cualquier incidencia que pudiera surgir.

El eSports Arena no solo convocó a la comunidad gamer, sino que también integró a familias, jóvenes y curiosos que se acercaron a conocer un mundo que crece año tras año. La combinación de entretenimiento, conectividad e innovación convirtió al Centro Cultural en un verdadero punto de encuentro intergeneracional. El éxito de esta primera edición abre el camino para que Salta continúe consolidándose como un lugar de referencia en el desarrollo tecnológico y cultural de la región.