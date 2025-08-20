PUBLICIDAD

20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Superpoblación carcelaria
Elecciones legislativas 2025
juicio contra Lidia Raquel Cardozo
vetos de Milei
hacinamiento carcelario
Nacionales

Kicillof desafía a Milei

Busca expropiar la obra pública paralizada para reactivarla.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 02:01
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene previsto enviar a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que lo habilite a expropiar y reactivar las obras públicas financiadas por Nación, que hubieran sido paralizadas en ese distrito por la administración de Javier Milei.

Según el borrador de la propuesta, la iniciativa de Kicillof declara la "emergencia en materia de obra pública" y le otorga el gobierno provincial la potestad de "disponer la continuación, aceptación de la cesión y/o transferencia y/o traspaso, renegociación, expropiación" de las obras afectadas.

La propuesta contempla incluso herramientas excepcionales: en casos donde esté comprometida la seguridad, el ambiente o servicios esenciales, la Provincia podrá recurrir a la "toma de posesión inmediata de bienes muebles o inmuebles", sin esperar los trámites legales habituales, pero con la obligación de regularizar la situación posteriormente.

El texto también faculta al gobierno bonaerense a reclamar judicial y administrativamente al Estado nacional, además de contratistas y terceros responsables, la devolución de los fondos provinciales que se destinen a terminar esas obras.

 

 

