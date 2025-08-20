Orán: más testimoniales en un juicio por femicidio

El juicio contra Gustavo García Viarengo, único acusado por el homicidio doblemente calificado de su expareja de 27 años, Nahir Nuri Viazzi Klimasauskas, continúa esta semana en la Sala I del Tribunal de Juicio. El cuerpo fue hallado sin vida en el patio interno de un edificio céntrico de Orán, en febrero de 2023.

Según lo previsto, las audiencias se extenderán durante hoy miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22, en turnos de mañana y tarde.

La causa es llevada adelante por los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, de la Unidad Fiscal, quienes representan al Ministerio Público Fiscal. El imputado está acusado por homicidio doblemente calificado, por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

En la jornada del martes 19 se escucharon los testimonios de cinco personas citadas por la defensa, entre ellos familiares y amigos del acusado. También prestó declaración un vecino del domicilio donde residía la pareja, convocado por la Fiscalía.

Los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos resolvieron un cuarto intermedio y fijaron la reanudación del debate para este miércoles a las 10, con la continuidad de la ronda de testigos ofrecidos por las partes.

De acuerdo a la agenda establecida, las audiencias de los próximos tres días se desarrollarán en horario matutino y vespertino. Además, y por disposición del Tribunal, la defensa técnica del acusado solicitó que todo el proceso sea registrado en grabaciones.