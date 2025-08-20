Venezuela: EEUU despliega su poder militar y Maduro rearma sus milicias

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras ser cuestionada por el despliegue de tres buques militares con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Leavitt dijo que el presidente, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la Justicia", según el sitio DW.

El operativo forma parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina, que también cuenta con aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

El movimiento de tropas se alinea con la orden del presidente estadounidense del pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, y va de la mano del aumento hasta 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció, en tanto, el despliegue de 4,5 millones de milicianos, asegurando que "ningún imperio va a tocar el suelo sagrado" de su país, y minimizó las "amenazas a la paz" del país, luego de que Washington duplicara la recompensa por información que facilite el arresto del mandatario y aumentara las tropas que navegan en América Latina y el Caribe.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, citado por CNN.

"Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos. Nosotros las liberamos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica", enfatizó el presidente venezolano en su discurso.

El Gobierno de Venezuela rechazó la acusación de tráfico de drogas de Washington, y dijo en un comunicado que Estados Unidos recurría a "amenazas y difamación".

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el principio de no intervención, respecto a los supuestos operativos militares que Estados Unidos realiza en el mar Caribe y que han encendido las alarmas en la región.