Dycar (Chevrolet) presenta a sus clientes la evolución de Onix, Tracker y el nuevo 100% eléctrico Spark EUV

Esta semana, el Concesionario Dycar Chevrolet llevó a cabo la presentación de los nuevos modelos Onix, Onix Plus, Tracker y Spark EUV en el showroom ubicado en Av. Paraguay 2651, en donde clientes e invitados pudieron vivir una experiencia única y de primera mano con la evolución de la marca.

En este evento, los clientes pudieron explorar los vehículos, conocer sus mejoras en diseño, tecnología y conectividad, y sorprenderse con el modelo 100% eléctrico que la marca Chevrolet está trayendo al país.

Andrés Carfagna, Director Comercial de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay, envió sus felicitaciones al concesionario y a los invitados que participaron del evento, destacando que "es un momento muy especial para nuestra marca y nuestros clientes. Estas jornadas reflejan el compromiso de Chevrolet con la innovación, la electrificación accesible y la cercanía con quienes eligen nuestros vehículos".

En el lugar, los clientes pudieron conocer en detalle las novedades de la nueva Tracker, el SUV más vendido de su segmento, con mejoras en confort, conectividad y diseño; los Onix y Onix Plus, que presentan un frontal renovado, cockpit virtual y tecnología avanzada; y el Spark EUV 100% eléctrico, pensado para la movilidad urbana con autonomía de hasta 360 km y equipamiento completo para su categoría.

Tracker, la evolución de un éxito de ventas

La nueva Tracker 2025, el SUV más exitoso del país, debuta con mejoras significativas en distintos aspectos que valoran nuestros clientes. Entre los destaques figura su nueva identidad frontal, que mejora su visual aerodinámica gracias a sus luces en dos niveles, parrilla trapezoidal y paragolpes que resaltan su presencia, al igual que las llantas y las luces traseras rediseñadas.

El interior es más sofisticado, con asientos de espuma de diferentes densidades y superficies acolchadas, además de un panel modernizado con grandes pantallas de alta definición y materiales agradables al tacto.

Tracker conserva su potente motor Turbo de 1.2 litros de 132cv y 191Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades desde su versión base. Su rendimiento ha sido optimizado con mejoras en su dirección y suspensión que colocan a este SUV en un nivel superior de confort dinámico dentro de su categoría.

Entre los equipamientos avanzados destaca su concepto de cabina digital con dos pantallas interconectadas de alta definición: una de 8" en el panel de instrumentos y otra de 11" para el nuevo sistema MyLink, con navegación intuitiva, proyección inalámbrica y alta velocidad de respuesta.

La conectividad incluye Wi-Fi nativo, comandos remotos a través de la aplicación exclusiva MyChevrolet y los servicios avanzados de OnStar, como la activación de "Acompañamiento Seguro", que brinda soporte al conductor en situaciones de vulnerabilidad.

Onix, el regreso de un líder en ventas

El crecimiento en ventas de Onix y Onix Plus en lo que va de 2025 se verá fortalecido con la llegada de estos nuevos modelos que presentan un diseño más refinado, y con un frontal que destaca los nuevos faros full LED, que mejoran la iluminación en un 61%. El paragolpes delantero fue rediseñado para mejorar la estética y funcionalidad, facilitando su paso por rampas y pozos. En la parte trasera, las luces del Onix Plus son ahora translúcidas, y el Onix hatchback gana un toque deportivo con un difusor inferior del paragolpes.

El gran salto está en el interior, con la introducción del cockpit virtual de Tracker: un panel digital unido a la pantalla de 11" del MyLink, formando una superficie integrada y tecnológica. El aire acondicionado fue optimizado con inteligencia artificial, y todas las versiones ahora incluyen Wi-Fi nativo y llave presencial como equipamiento de serie.

El nuevo sedan y hatchback llegan con el eficiente motor turbo de 1.0L con 116 Cv de potencia, un torque constante de 160Nm y con una transmisión automática de 6 marchas.

Spark EUV, el primer SUV-B 100% eléctrico del país

Tal y como anticipó a principios de este 2025, la marca del moño iniciará la venta del nuevo Spark EUV, un vehículo compacto urbano 100% eléctrico que se destaca por su diseño tipo "boxy", que amplía la sensación de espacio interior, y un paquete de equipamiento completo para su categoría, incluyendo el nuevo sistema Chevrolet Intelligent Driving, un conjunto avanzado de tecnologías de asistencia al conductor.

Entre sus innovaciones está el Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Asistente de Crucero en Curvas, que ajusta la velocidad al detectar curvas, para luego recuperar la velocidad fijada previamente. También incluye freno de estacionamiento electrónico, cámara 360°, asiento del conductor con ajuste eléctrico y espejos laterales con rebatimiento automático.

Cuenta con un motor eléctrico de 75KWH de potencia, equivalentes a 102 Cv de potencia y un importante torque de 180 Nm que ofrece un equilibrio interesante entre velocidad, rendimiento de carga y autonomía: acelera de 0 a 100 km/h en unos 11 segundos y su batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros (Ciclo NEDC*), ideal para los trayectos diarios de la ciudad.

Amplia gama de Accesorios

Cada uno de estos nuevos modelos llega acompañado de un completo portafolio de accesorios originales que permiten una mayor personalización y practicidad. El Spark EUV contará con 70 accesorios disponibles, 16 de ellos inéditos, entre los que se destacan el cargador portátil y de pared, organizador bajo capó y la iluminación ambiental. La nueva Tracker suma 71 accesorios, también con 16 ítems nuevos, como el extensor de paragolpes, apliques laterales y luces interiores. Por su parte, Onix y Onix Plus amplían las opciones con 77 accesorios y 19 novedades, incluyendo proyector de logo, molduras personalizadas y alfombra organizadora de baúl.

NEDC son las siglas en inglés de New European Driving Cycle: Hacé click aquí para más información y fotos de los modelos

Acerca de Chevrolet

Fundada en Detroit en 1911, Chevrolet es hoy una de las principales marcas automotrices del mundo. Los modelos de Chevrolet incluyen automóviles eléctricos y de bajo consumo de combustible que entregan un gran desempeño, un diseño que entusiasma, atributos de seguridad activa y pasiva y tecnología fácil de usar. Para mayor información, visite https://www.chevrolet.com.ar