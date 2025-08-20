Academia CCU: una herramienta para que las pymes crezcan

Argentina, 2025 - CCU Argentina, la compañía multicategoría de bebidas que cuenta en su portfolio con marcas como Heineken, Imperial, Schneider, Sidra 1888 y Villavicencio, entre otras, continúa con el desarrollo de su programa Academia CCU con charlas presenciales en Luján, Santa Fe, Salta, Chascomús y Las Heras actualizando su plataforma con más de 20 cursos online al que ya accedieron más de 10.800 personas.

Academia CCU es un programa de formación 100% gratuito que CCU, junto a aliados estratégicos, pone a disposición para brindar herramientas y conocimientos que buscan potenciar el desarrollo de pymes y emprendedores locales.

Cuenta con dos dinámicas principales: una plataforma online con más de 20 cursos sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas, pensada para quienes gestionan almacenes, kioscos y autoservicios, y que este año incorporó un nuevo eje enfocado en bares y restaurantes, reconociendo su creciente rol en la economía local. Los contenidos fueron desarrollados por referentes como Patricia Jebsen, Elena Alonso y Joan Cwayk. Por otro lado, Masterclasses presenciales en donde se brindan encuentros con especialistas que ofrecen herramientas prácticas y espacios de intercambio para aplicar en el día a día.

Durante el primer semestre del año, el programa recorrió cinco ciudades del país en alianza con municipios locales, ofreciendo Masterclasses junto a especialistas como Patricia Jebsen y Denisse Borgognone. En estos encuentros se abordaron herramientas clave para el desarrollo de negocios y marca personal, con foco en la digitalización y prácticas aplicables en el día a día. El ciclo continuará en octubre con una segunda Masterclass a cargo de Julieta Bonfill, sobre Innovación financiera para pymes y emprendedores.

Una experiencia con propósito

A través de esta iniciativa, CCU reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades donde opera, alineado a su estrategia de sustentabilidad y contribuyendo al empoderamiento de las personas y negocios locales en Argentina.

“Academia CCU refleja nuestro compromiso por estar cerca de quienes forman parte de nuestra cadena de valor. Con nuestras capacitaciones virtuales y masterclasses presenciales, buscamos brindar herramientas que ayuden a fortalecer sus negocios, potenciar su desarrollo personal y profesional, y acompañarlos en los desafíos de la era digital. Para CCU, estas iniciativas son una manera concreta de contribuir al progreso colectivo y generar impacto positivo en cada comunidad”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

Acerca de CCU

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multicategoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2023 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza.