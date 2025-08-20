PUBLICIDAD

20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico y contrabando en Salta
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia
Estafa
Taekwondo
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Riña de gallos

Allanaron en El Potrero por riñas de gallos y un hombre quedó en la mira de la Justicia

Un operativo de la Policía Rural y Ambiental en Rosario de la Frontera terminó con el secuestro de animales y elementos usados en peleas clandestinas de gallos. La investigación se activó a partir de una denuncia ciudadana y la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 4.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 10:43
La intervención se originó en el marco de un reporte ciudadano por riñas de gallos.
Un procedimiento policial desplegado en la localidad de El Potrero, Rosario de la Frontera, puso al descubierto una práctica ilegal que todavía persiste en algunos rincones de la provincia: las riñas de gallos.

El operativo se originó tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la realización de estas peleas clandestinas. Con la intervención del Juzgado de Garantías 1 de Metán, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental allanaron un inmueble donde identificaron a un hombre mayor de edad, sospechado de violar la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron dos gallos, un brete utilizado para la confrontación de las aves y otros elementos vinculados a la causa. Todo el material fue puesto a disposición de la justicia.

La intervención judicial recayó en la Fiscalía Penal 4, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades penales y eventuales sanciones.

Las riñas de gallos, además de ser una actividad prohibida por la legislación argentina, constituyen una práctica que expone a los animales a un sufrimiento extremo, lo que las convierte en un claro ejemplo de crueldad. El caso de El Potrero pone en el tapete estas conductas que, pese a estar penadas por ley, siguen ocurriendo en distintos puntos de la provincia. 

