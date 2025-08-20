PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico y contrabando en Salta
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia
Estafa
Taekwondo
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Narcotráfico y contrabando en Salta
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia
Estafa
Taekwondo
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

Conversatorio en el Colegio de Psicólogos

EUCASA, Editorial de la Universidad Católica de Salta y el Colegio de Psicólogos de Salta, organizan la “Clínica de un hombre guionado. Una mirada integrativa”.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 11:17
Conversatorio. Fotografía ilustrativa
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Conversatorio estará a cargo del Dr. Mario Vázquez y la Dra. Patricia Adriana Francisca, ambos reconocidos psicólogos y docentes universitarios de nuestro medio.

La cita es el próximo miércoles 20 de agosto, a las 19 en la sede del Colegio de Psicólogos de Salta, Alsina 1023.

Los autores de El Hombre Guionado y Mitopoiesis, Mitos y Autores Clásicos en la Clínica Psicológica Actual, recorrerán sus obras y a través de casos prácticos procurarán comprender el comportamiento humano, partiendo de la premisa de que ninguna conducta humana se realiza «porque sí»; toda acción tiene una finalidad, se hace “para algo”. Esa finalidad puede ser consciente o no, pero existe siempre.

La  actividad está dirigida tanto a profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la salud mental, como al público en general. Las inscripciones se reciben a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/1oKcWOEE7Aewh_seN7UvVwlprcR3Bpye4CH47zt58Y8E/edit

Para mayor información: 387 4406053 o al 387 4621839

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD