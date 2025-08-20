PUBLICIDAD

21°
20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Taekwondo
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Discapacitados
Educación
Camara de Diputados
Especial
Salta

Entrenamiento en IA para líderes: optimizá recursos y multiplicá resultados

En un escenario donde cada minuto cuenta y los márgenes operativos son cada vez más ajustados, la tecnología no es una opción: es una necesidad estratégica que vos tenés que incorporar a tu empresa y emprendimiento.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 14:58
TRENNO IA XTREME es un Entrenamiento de Alto Rendimiento que ya fue validada en otros puntos del país y ahora se presenta en el NOA con un formato de implementación guiada en tiempo real. Cada participante elige su objetivo: productividad, ventas o contenidos, y con el acompañamiento de un equipo de 12 entrenadores expertos en IA desarrolla su solución durante el evento.

¿Por qué es clave para tu empresa?

Porque permite capacitar a tu personal en menos de 6 horas, con resultados tangibles.
Porque genera ahorros inmediatos en tiempos de trabajo y costos operativos.
Porque transforma a tus equipos en usuarios activos de herramientas de IA, sin depender de terceros.
Ideal para gerentes de área, mandos intermedios, equipos de comercialización, administración o comunicación, este evento representa una inversión inteligente para empresas que desean escalar sin aumentar estructura.

El entrenamiento en IA para líderes se dictará en el salón de UTHGRA Salta, en Mitre 966, el viernes 22 de agosto de 9 a 17. Las inscripciones se realizan a través de wwhatsapp  3816 63-1571 o búscanos en Instagram como @stannum.ar.

TRENNO IA XTREME no es solo un entrenamiento. Es una decisión de liderazgo.
 

