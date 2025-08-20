PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Discapacitados
Educación
Camara de Diputados
Especial
Camión vuelco
riña de gallos
Causa Hogar Casita Feliz
Salud publica
Discapacitados
Educación
Camara de Diputados
Especial
Camión vuelco

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO. Ruta 68: un camión volcó y palets de vino quedaron tendidos sobre la calzada

No se registraron personas lesionadas, personal de Criminalística trabaja en establecer las razones del vuelco.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 15:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un camión que transportaba palets de vino volcó su carga en la mañana de este miércoles sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 70. El hecho ocurrió cerca de las 11 cuando el vehículo, que circulaba de sur a norte, perdió el control en una curva y terminó esparciendo la mercadería sobre la totalidad de la calzada.

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría La Viña y de la Policía Vial, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito afectado por la presencia de la carga sobre la ruta.

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. personal de Criminalística tomó intervención para establecer las circunstancias que llevaron al conductor, un hombre de 41 años, a perder el control del rodado.

El tránsito en la zona permaneció reducido mientras se llevaban adelante las tareas de despeje y peritaje correspondientes.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD