Salud prohíbe al médico del Hospital San Bernardo atender pacientes tras grave acusación de abuso y maltrato

En una conferencia de prensa realizada este martes, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, informó que el médico cardiólogo R.J.F. no podrá atender pacientes en consultorio externo mientras se desarrolla la investigación judicial. La medida se adoptó tras *la difusión pública de la denuncia relatada por su exesposa, Constanza Lee, sobre los graves hechos de abuso que ella sufrió y el maltrato que padeció su hija Sofía Fernández Lee.

Mangione resaltó:

"Le pedí que no atienda pacientes en consultorio hasta que avance la causa en la justicia. Esto es una medida preventiva mientras esperamos las resoluciones judiciales correspondientes"

Desde el ministerio informaron a El Tribuno que el funcionario solicitó de oficio que los abogados del Hospital San Bernardo se comuniquen con el juzgado a cargo de la causa para coordinar los pasos administrativos necesarios y garantizar que se cumpla la medida preventiva.

La denuncia se conoció originalmente en El Tribuno, en una entrevista donde Constanza Lee rompió el silencio sobre los 19 años de sufrimiento que vivió junto a su hija a manos de su exesposo. En su relato, detalló golpes, humillaciones y abusos sexuales, y describió los maltratos que sufrió su hija Sofía desde pequeña.

El médico, de 60 años, está imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Constanza Lee. La causa se encuentra en el Juzgado de Garantías 3° Nominación distrito Centro, legajo 190.747/24, y el abogado de las víctimas ya solicitó la elevación a juicio.

Constanza denunció que, pese a las causas y denuncias realizadas hace cinco años, el profesional continuaba ejerciendo su profesión en el hospital. "Hace cinco años atrás hice la denuncia y todavía seguimos esperando justicia", expresó con indignación.

En su relato a El Tribuno, Constanza describió años de sufrimiento: "Me exigía tener relaciones todos los días, yo lloraba debajo de él".

Su hija Sofía también fue víctima de maltrato: "Ella sufría de constipación y ensuciaba la ropa interior. Él agarraba las bombachas y se las refregaba en la cara mientras la insultaba".