Aumento a las jubilaciones: quiénes son los diputados salteños que ayudaron a sostener el veto

El Gobierno logró blindar en Diputados el veto de Javier Milei a la ley que establecía un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y la ampliación del bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima. La oposición, que buscaba insistir con la norma, no consiguió los dos tercios y se quedó a las puertas de asestarle otro golpe al oficialismo. En Salta, la votación mostró un mapa dividido: cuatro legisladores acompañaron la postura opositora, mientras que tres defendieron al Presidente.

El resultado en el Congreso

Con 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 en contra y 6 abstenciones, la oposición no alcanzó los dos tercios que exige la Constitución. Así, el oficialismo consiguió blindar la decisión de Milei y mantener la política previsional vigente.

El bloque de La Libertad Avanza, junto con el PRO, fueron el sostén central del Gobierno, mientras que Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR intentaron sin éxito reinstalar la ley.

Cómo votaron los diputados de Salta

A favor de rechazar el veto y acompañando a la oposición: