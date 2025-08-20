La renuncia de Spagnuolo, cada vez más cerca tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de audios que lo vinculan a un presunto esquema de cobro de coimas en la compra de medicamentos. La presión política crece y su renuncia se da por inminente. En el Congreso, la oposición pidió la interpelación de Karina Milei y cuestionó duramente al oficialismo.

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada marcada por el escándalo que rodea al Gobierno nacional luego de la difusión de una serie de audios comprometedores, emitidos en el programa Argenzuela (C5N), que apuntan a una red de coimas y retornos de laboratorios vinculados a la provisión de medicamentos.

Los registros mencionan directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; y a Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados. Según la denuncia periodística, el esquema podría alcanzar al propio presidente Javier Milei.

Un circuito de coimas bajo la lupa

De acuerdo con los audios, el presunto mecanismo consistía en el cobro de sobornos de entre el 3% y el 8% a laboratorios para habilitar la compra de medicamentos. Incluso se señaló que los propios funcionarios se trasladaban hasta Nordelta para cobrar el dinero en efectivo.

Las filtraciones desataron un terremoto político: en la oposición calificaron el caso como uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno libertario y advirtieron que “pone en riesgo la credibilidad institucional”.

Fuerte reacción en el Congreso

El impacto del caso se sintió de inmediato en la Cámara baja:

Interpelación: El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó un pedido formal para que Karina Milei y Diego Spagnuolo sean interpelados en el recinto.

“Jubileo de coimas”: Paulón además ironizó: “La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos”.

Cuestión de privilegio: El diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) presentó una cuestión de privilegio contra Spagnuolo y fustigó a los oficialistas que, dijo, “se hacen olímpicamente los boludos” ante la denuncia.

Una salida inminente

En paralelo al revuelo político, fuentes oficiales confirmaron que la renuncia de Diego Spagnuolo es inminente. Según trascendió, el funcionario ya habría decidido dar un paso al costado tras el escándalo, en medio de una investigación judicial encabezada por el fiscal Franco Picardi.

El caso no solo complica al titular de la ANDIS, sino que también salpica a la mesa chica presidencial, generando un nuevo frente de crisis para Milei a pocos meses de asumir.