PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
20 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

juicio contra Lidia Raquel Cardozo
vetos de Milei
Elecciones legislativas 2025
Emergencia pediátrica
Nico Vázquez
Incendios de pastizales en Salta
Incendios de pastizales en Salta
Narcotráfico y contrabando en Salta
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia
juicio contra Lidia Raquel Cardozo
vetos de Milei
Elecciones legislativas 2025
Emergencia pediátrica
Nico Vázquez
Incendios de pastizales en Salta
Incendios de pastizales en Salta
Narcotráfico y contrabando en Salta
Rosario de Lerma
Caso Leonel Francia

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Narcotráfico y contrabando en Salta

Operativo en el Río Tarija: gendarmes frenan cargamento de coca, droga y cigarrillos

 Gendarmes del Escuadrón 20 Orán decomisaron más de 2.600 kilos de hojas de coca, 108 kilos de marihuana y 18.000 atados de cigarrillos abandonados en zona montuosa, tras un operativo en la frontera norte.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 09:14
La Sección Agua Blanca dependiente del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional, secuestró 2.684 kilos de hojas de coca, 108 kilos 933 gramos de marihuana y de 18.000 paquetes de cigarrillos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La frontera norte volvió a ser escenario de un espectacular procedimiento de Gendarmería Nacional, que evitó el traslado de una carga millonaria de mercadería de contrabando y estupefacientes.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en la unión de los ríos Tarija y Bermejo, en plena selva de Orán. Una patrulla de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, observó a varias personas que se desplazaban con bultos sobre los hombros por la ribera.

Al dar la voz de alto, los sospechosos respondieron con una maniobra de escape propia de la zona: se arrojaron al agua y lograron huir nadando, favorecidos por la densidad del monte que rodea el lugar. En cuestión de segundos, desaparecieron dejando atrás el cargamento que transportaban.

Los gendarmes aseguraron el área y, con apoyo de otras unidades de la fuerza, trasladaron los paquetes hasta la base de operaciones. Allí, en presencia de testigos, se procedió a la apertura y conteo del material incautado.

El resultado sorprendió por la magnitud: 2.684 kilos de hojas de coca, 108 kilos con 933 gramos de marihuana prensada y 18.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, todos sin aval legal.

La Fiscalía Descentralizada de Orán dispuso el secuestro de la mercadería en el marco de la Ley 22.415 del Código Aduanero, mientras que el estupefaciente quedó bajo investigación por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

La actividad ilegal que atraviesa los pasos fronterizos del norte salteño se multiplican, donde confluyen el contrabando de productos de consumo masivo con el tráfico de drogas. En esta ocasión, la rápida reacción de Gendarmería impidió que la carga fuera trasladada a centros de distribución. La ribera de los ríos Tarija y Bermejo son rutas naturales utilizadas por los traficantes para ingresar mercadería al país.

La espectacular fuga a nado de los contrabandistas, que lograron escabullirse entre la selva dejando toneladas de mercadería atrás, refleja tanto la peligrosidad de la región como la presión que ejercen las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el comercio ilegal.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD