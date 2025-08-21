Campo Quijano: Trabajan a buen ritmo en la construcción del bypass vial

Con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y fomentar el desarrollo productivo, el Gobierno de la Provincia avanza en el municipio de Campo Quijano con la construcción del bypass vial que se extenderá entre la ruta nacional 51 y la ruta provincial 36 en su primera etapa.

Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección de Vialidad de Salta, con aportes de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa).

En esta primera etapa de seis kilómetros de extensión, se ejecutan labores de liberación de traza, ensanchamiento de calzada, alcantarillas y otras obras de arte.

Cabe destacar que se proyecta una segunda etapa, entre la RP 36 y la RP 24, para alcanzar una extensión total aproximada a los 12 km.

Esta iniciativa permitirá potenciar el crecimiento del sector minero y actividades afines, y el desarrollo de las comunidades del Valle de Lerma y la Puna.

Posibilitará mayor agilidad al tránsito de camiones y seguridad vial al crearse un corredor entre la RN 9 – Circunvalación Noroeste/Oeste - RP 24 - Bypass – RP 36 - Bypass - RN 51. También brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, siempre pensando en potenciar el desarrollo productivo de la región.

Cabe recordar que la Secretaría de Minería y Energía y la Dirección de Vialidad de Salta trabajan en conjunto para optimizar el uso de áridos para obras viales, promoviendo el desarrollo sostenible y las normativas ambientales.