PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Femicidio
Finca Karina
UNSa
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Saeta
Ministerio de Salud Pública
Femicidio
Finca Karina
UNSa
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Saeta
Ministerio de Salud Pública

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Opiniones

El verdadero botín electoral en Salta

Julio Pizetti
Jueves, 21 de agosto de 2025 02:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La próxima elección nacional en Salta parece tener resuelta su primera fotografía: La Libertad Avanza, con Emilia Orozco al frente, se encamina a ganar cómodamente y aportar dos senadores al oficialismo de Milei. Pero esa certeza inicial es apenas la superficie de un tablero mucho más complejo. La verdadera disputa —la que concentrará tensiones, acuerdos y traiciones— está en definir quién ocupará el tercer escaño del Senado.

En esa pulseada aparecen tres nombres que no necesitan presentación: Sergio "Oso" Leavy, actual senador con estructura kirchnerista; Flavia Royón, la carta del gobernador Sáenz, que aspira a construir representación propia en Buenos Aires y Juan Manuel Urtubey, exgobernador, que busca recuperar protagonismo nacional;

Ese tercer lugar es más que un premio consuelo: es una pieza de poder decisiva. Si lo ocupa Royón, Sáenz amplía su margen de maniobra frente a la Casa Rosada. Si lo consigue Urtubey, regresa un actor con peso propio y capacidad de proyección nacional, un jugador que incomoda a todos. Y si Leavy logra retenerlo, el kirchnerismo tendrá aire en un contexto adverso.

El dato político clave es que, en Salta, la batalla electoral no se libra en el podio de los ganadores, sino en la sombra del "tercer puesto". Allí se jugarán las negociaciones subterráneas, las alianzas tácticas y las operaciones de último minuto.

Más que en la victoria de LLA, el foco debería estar en quién se queda con esa silla caliente. Porque ese voto en el Senado puede inclinar la balanza en la política nacional y, al mismo tiempo, reordenar el mapa de poder provincial. En definitiva, en Salta el tercer senador no es un detalle: es el verdadero botín electoral.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD