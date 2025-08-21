Recuperan una moto robada en La Ciénaga

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un hombre que circulaba montado en una motocicleta robada fue detenido en uno de los tantos operativos viales que realiza la policía de Salta, en distintos puntos de la provincia.

El sujeto no tenía documentación del vehículo y al consultarse la base de datos surgió que el mismo tenía un pedido de secuestro vigente.

Fuentes policiales informaron que el hombre fue demorado durante un control preventivo en barrio La Ciénaga. Intervino la Fiscalía Penal Delegación San Lorenzo.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, en el marco de un control preventivo realizado sobre avenida Luna, en barrio La Ciénaga, fiscalizaron una motocicleta marca Gilera de color oscuro y constataron que la misma registraba pedido de secuestro. Además, el conductor no contaba con la documentación que acreditara la propiedad del rodado en el que se transportaba.

Los controles viales lograron frenar en gran parte la circulación de vehículos ilegales, tanto por falta de papeles, delitos o simplemente por carecer de lo esencial para circular por las calles.

En ese contexto, el hombre fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, al igual que la motocicleta secuestrada.

El vehículo se encuentra a la espera de su propietario.