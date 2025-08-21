Saeta: Sin respuestas, los colectivos dejarán de funcionar esta noche

Los empresarios del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta confirmaron anoche a El Tribuno su decisión de suspender por completo el servicio nocturno de colectivos a partir de las 23 horas de hoy jueves, medida que se extenderá hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

La determinación se tomó luego de una reunión en la que los prestadores coincidieron en que "no hubo avances en el pago de los certificados del servicio" por parte de la empresa Saeta, ya que hasta última hora de ayer miércoles, el Ministerio de Economía de la Provincia no había transferido los fondos correspondientes.

"No hubo ninguna novedad, no se transfirió ni un peso a Saeta, por lo tanto no hubo pago. Todos los empresarios estamos de acuerdo: mañana no habrá servicio nocturno en Salta", señalaron los voceros del sector.

La próxima semana

Según adelantaron, la situación podría agravarse en los próximos días. El lunes mantendrán un nuevo encuentro en el que evaluarán "recortar aún más la franja horaria de funcionamiento", con la posibilidad de suspender los servicios a partir de las 20 o 21 horas.

"Estamos en apenas un 45% de los pagos de certificados de combustible, y además nos deben kilómetros y premios. En números redondos, Saeta nos debe alrededor del 60% del costo total del servicio de julio, que ya fue prestado, porque nosotros trabajamos y cobramos a mes vencido. Son más de 9.000 millones de pesos", remarcaron.

Los empresarios aseguran que Saeta reconoce la deuda, pero insisten en que el problema radica en la falta de transferencias del Ministerio de Economía. "Esto se transformó en una novela. No creemos que se resuelva en un día. La deuda es enorme y hasta ahora no hay ninguna respuesta", concluyeron.

Los empresarios insisten en que el pago se dificulta por la deuda millonaria que supera los 9.000 millones de pesos. "Nuestra capacidad de financiar la actividad está al borde del colapso" dijeron.

La decisión de cortar el servicio nocturno desde esta noche ya había sido comunicada por las empresas subcontratistas que prestan el servicio, quienes denunciaron que los retrasos en los compromisos financieros hacen insostenible mantener la circulación en ese tramo horario.

Claves de la medida

Inicio del corte: Hoy a partir de las 23 horas.

Duración: Hasta las 5 de la mañana.

Servicios afectados: Todos los colectivos urbanos de Saeta.

La deuda: $9.000 millones.

Cobertura: Certificados de combustible, kilómetros recorridos y premios.

Pagos recibidos: 45%.

Deuda total: equivale al 60% del costo del servicio de julio, ya prestado.